НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Россия испытала беспилотный КамАЗ

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © «Газпром нефть»

Компания «Газпром нефть» испытала прототип беспилотного грузовика КамАЗ под названием «Челнок». Тесты впервые прошли вне технологической площадки завода-производителя

Грузовик испытывали на территории открытого логистического пространства Московского нефтеперерабатывающего завода. В ходе тестов специалисты проверили работоспособность всех систем прототипа электромобиля в реальных условиях склада, сообщает пресс-служба компании.

На кузове «Челнока» расположены специальные датчики, которые обеспечивают грузовику компьютерное зрение. Электромобиль способен самостоятельно и безопасно для окружающих передвигаться по дорогам наравне с другими участниками движения, в том числе с пешеходами.

Беспилотник имеет высокую маневренность, так как обе оси автомобиля поворачиваемые. Кроме того, загрузка может производиться с любой стороны кузова. «Челнок» способен транспортировать грузы весом до 10 тонн и без подзарядки преодолевать 50 километров.

Еще по теме
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
Определены авто с самыми надежными двигателями
Директор КамАЗа обозначил будущее авто «Кама-1»
Apple выпустит электромобиль
смотреть все
Авто #Автопром #Видеоновости
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
•
Оглашен приговор историку-убийце Соколову
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
•
Как форматировать текст в Telegram
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
Сибирь 25.12.2020 21:38
Режим «черного неба» объявлен в городах Кузбасса
Сибирь 25.12.2020 18:39
Трамвай с Дедом Морозом и оленем выехал на улицы Красноярска. ВИДЕО
Сибирь 25.12.2020 17:27
Определены предпочтения новосибирцев в доставке посылок
Сибирь 25.12.2020 16:25
Самое популярное
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7777
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6521
Шамсутдинов произнес последнее слово
4097
Ученые выяснили, почему коровы не мерзнут
3772
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
ФСБ задержала готовившего теракты подростка
•
Оглашен приговор историку-убийце Соколову
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
•
Как форматировать текст в Telegram
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
33
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
29
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
27