Россия испытала беспилотный КамАЗ

Компания «Газпром нефть» испытала прототип беспилотного грузовика КамАЗ под названием «Челнок». Тесты впервые прошли вне технологической площадки завода-производителя

Грузовик испытывали на территории открытого логистического пространства Московского нефтеперерабатывающего завода. В ходе тестов специалисты проверили работоспособность всех систем прототипа электромобиля в реальных условиях склада, сообщает пресс-служба компании.

На кузове «Челнока» расположены специальные датчики, которые обеспечивают грузовику компьютерное зрение. Электромобиль способен самостоятельно и безопасно для окружающих передвигаться по дорогам наравне с другими участниками движения, в том числе с пешеходами.

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Беспилотник имеет высокую маневренность, так как обе оси автомобиля поворачиваемые. Кроме того, загрузка может производиться с любой стороны кузова. «Челнок» способен транспортировать грузы весом до 10 тонн и без подзарядки преодолевать 50 километров.