Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского

Производство и продажу детского шампанского надо запретить, потому что так дети вовлекаются в процесс распития алкоголя, заявил член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя...» — цитирует РИА Новости письмо Хамзаева главе Минпромторга Денису Мантурову.

По его мнению, наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

Хамзаев предложил провести кампанию, в которой родителям расскажут о недопустимости детского шампанского. Также он просит принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции.