Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток

Угольные компании Сибири столкнулись с острейшей проблемой. Европа стала отказываться от угля, и нужно быстро перебросить грузопотоки на восток. Но этого не позволяет сделать недостаточная пропускная способность железных дорог.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что регион оказался в условиях жесточайшего угольного кризиса. «Произошла резкая смена рынков: Европа начала отказываться от угля быстрее, чем они планировали, а цена на востоке выше, чем в европейских странах, но вывоз угля туда в требуемых объемах невозможен», — сказал он, добавив, что планы по развитию Восточного полигона затягиваются.

Восточный полигон включает в себя Байкало-Амурскую (БАМ) и Транссибирскую (Транссиб) магистрали. Большая часть перевозок по нему приходится на уголь. В развитие полигона только РЖД предполагает вложить почти 500 миллиардов рублей.

Трудности с провозными мощностями испытывают инвесторы на Дальнем Востоке, особенно те, кто занимается разработкой угольных месторождений. Они не могут в полном объеме вывезти продукцию и терпят убытки, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он призвал РЖД принять меры к тому, чтобы ускорить реконструкцию БАМа и Транссиба.

Президент России Владимир Путин на совещании 8 декабря заявил, что на ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона: «Сегодня это, безусловно, один из ключевых участков, над которым мы должны работать, это узкое место наших железных дорог. Надо вывозить товар, вывозить на перспективные азиатские рынки. Средства здесь запланированы большие».

Трансазиатский коридор

«Проект по модернизации железнодорожных путей разбит на этапы. Этап БАМ-1 будет закончен в следующем году. Сейчас полностью ведется проектирование БАМ-2. На втором этапе предполагается увеличить провозную способность БАМа и Транссиба в 1,5 раза, до 182 миллиона тонн», — рассказал в интервью «Российской газете» замминистра транспорта России Владимир Токарев.

Этап БАМ-3 планируется реализовать в 2025-2030 годы. По словам Токарева, сейчас прорабатываются основные сценарии перевозок по БАМу и Транссибу. Изучаются варианты расширения его провозной способности до 243 миллионов и даже 280 миллионов тонн.

В будущем БАМ и Транссиб предполагается загружать не только углем. «В четыре раза планируется увеличить объем контейнерных перевозок. Перевозка контейнерами сегодня уже растет, также очень большой спрос на экспорт в направлении наших восточных портов», — заключил Токарев.

Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.