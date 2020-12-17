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Жириновский предложил регулировать цены с помощью арестов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Госдума РФ

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что проблему роста цен на продукты легко решить — надо прибегнуть к арестам.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал Жириновский в Telegram-канале.

При этом парламентарий не уточнил, кого именно стоит арестовать.

Президент России Владимир Путин 9 декабря обратил внимание на высокий рост цен на базовые продукты питания. По данным Генеральной прокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%. В среду было подписано соглашение о заморозке цен на масло и сахар.

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