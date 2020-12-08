Вышел финальный трейлер мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Анимационный фильм «Конь Юлий и большие скачки» выйдет в прокат 31 декабря. Компания Sony Pictures во вторник представила финальный трейлер мультфильма.

«Конь Юлий и большие скачки» — спин-офф цикла о былинных богатырях, где главным героем становится Конь Юлий.

По сюжету, конь Юлий влюбляется, и на этот раз все серьезно. Он просит руки королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Юлий похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство.