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Вышел финальный трейлер мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Анимационный фильм «Конь Юлий и большие скачки» выйдет в прокат 31 декабря. Компания Sony Pictures во вторник представила финальный трейлер мультфильма.

«Конь Юлий и большие скачки» — спин-офф цикла о былинных богатырях, где главным героем становится Конь Юлий.

По сюжету, конь Юлий влюбляется, и на этот раз все серьезно. Он просит руки королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Юлий похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство.


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