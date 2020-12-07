YouTube представил самые популярные видео 2020 года

Видео с Юрием Дудем и Моргенштерном оказались лидерами среди самых популярных видео на YouTube для российских пользователей. Итоги 2020 года опубликованы в официальном блоге Google Россия.
Самым просматриваемым видео на YouTube стал выпуск юмористического интернет-шоу «Что было дальше» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской. На втором месте расположилось интервью комика Алексея Щербакова в проекте «вДудь», тройку лидеров замкнул выпуск «Вечернего Урганта» с Моргенштерном.
Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube (2020):
- Labelcom: «Что было дальше?», Юрий Дудь и Лолита
- вДудь: «Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь»
- Вечерний Ургант: «Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху»
- Mamix?: «За сколько минут опарыши съедят бургер»
- A4: «Вернулись в школу на один день. Челлендж»
- Литвин: «Гори-гори ясно»
- Телеканал ТНТ : «Камеди Клаб. Харламов, Скороход — "Голосовые"»
- FixPlay-Майнкрафт: «Фикс — Кожаные штаны»
- KTV: «Непосредственно суд», 8 серия 5 сезона
- Евгений Ткачев: «Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2»
В рейтинги самых популярных видео вошли ролики, загруженные в 2020 году, без учета музыкальных видео, трейлеров и детского контента.
Ранее музыкальный сервис Spotify вычислил, какие музыкальные направления любят слушать жители России, а также составили рейтинги популярных исполнителей и треков. Самым популярным жанром среди русских слушателей стал русский рэп. А лидером среди треков — песня «Снова я напиваюсь» в исполнении Slava Marlow.