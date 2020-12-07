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YouTube представил самые популярные видео 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видео с Юрием Дудем и Моргенштерном оказались лидерами среди самых популярных видео на YouTube для российских пользователей. Итоги 2020 года опубликованы в официальном блоге Google Россия.

Самым просматриваемым видео на YouTube стал выпуск юмористического интернет-шоу «Что было дальше» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской. На втором месте расположилось интервью комика Алексея Щербакова в проекте «вДудь», тройку лидеров замкнул выпуск «Вечернего Урганта» с Моргенштерном.

Топ-10 видео среди российских пользователей YouTube (2020):

  1. Labelcom: «Что было дальше?», Юрий Дудь и Лолита
  2. вДудь: «Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь»
  3. Вечерний Ургант: «Видеоблогер и музыкант Моргенштерн о пути к успеху»
  4. Mamix?: «За сколько минут опарыши съедят бургер»
  5. A4: «Вернулись в школу на один день. Челлендж»
  6. Литвин: «Гори-гори ясно»
  7. Телеканал ТНТ : «Камеди Клаб. Харламов, Скороход — "Голосовые"»
  8. FixPlay-Майнкрафт: «Фикс — Кожаные штаны»
  9. KTV: «Непосредственно суд», 8 серия 5 сезона
  10. Евгений Ткачев: «Немецкая овчарка дождалась друга из армии 2»

В рейтинги самых популярных видео вошли ролики, загруженные в 2020 году, без учета музыкальных видео, трейлеров и детского контента.

Ранее музыкальный сервис Spotify вычислил, какие музыкальные направления любят слушать жители России, а также составили рейтинги популярных исполнителей и треков. Самым популярным жанром среди русских слушателей стал русский рэп. А лидером среди треков — песня «Снова я напиваюсь» в исполнении Slava Marlow.



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лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

Voland2

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andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

Root_in

Где подписать петицию? они должны сесть на долго, это не люди.

maxim25091984

Этим тварям расстрела мало будет.