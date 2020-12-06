Зимнюю сессию в российских вузах проведут онлайн

Зимнюю сессию в вузах отменять не планируется, ее собираются провести онлайн, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Не отменим [зимнюю сессию]. Другой вопрос — как она пройдет. Пока мы ориентируемся, и у нас есть приказ для вузов Минобрнауки и рекомендации для других вузов о том, чтобы сессия прошла в онлайн-формате» — сказал Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Министр отметил, что для контроля студентов на экзаменах используется прокторинг — система распознавания лица и идентификации личности. По его словам, она очень активно работала и летом.

Порядка 37% российских вузов и их филиалов на данный момент полностью перешли на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом, отметил Фальков.

«Это, если быть точным, 478 вузов и филиалов», — сказал министр. Он добавил, что считает этот показатель достаточно большим. Всего в России 1 287 вузов и филиалов.