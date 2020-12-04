Аномально теплые выходные придут в Восточную Сибирь

Аномально теплая погода установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на выходных. Днем до -4… -9, но ночи будут холодными, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю без осадков. Температура ночью по южной половине до -15 градусов и до -33 по северной. Днем температура составит -7… -12 градусов, в отдельных районах до -20 градусов. Ветер с порывами до 14 метров в секунду.

По Бурятии местами небольшой снег. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -18…. -23, местами -27… -32 градуса. Днем -9… -14, по северным районам до -20, а по Прибайкалью до -4 градусов.

В Иркутской области небольшой снег. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду, метели. Температура ночью -15… -20 градусов, при прояснении до -26, а по северным районам до -36 градусов. Днем -10… -15, местами до -20 градусов.