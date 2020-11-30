Сибирские регионы вошли в топ проблемных по безработице

Росстат опубликовал данные о безработице в регионах РФ, наиболее высокий уровень – в Туве, Республике Алтай, Бурятии и Забайкалье, а также Томской области.

Согласно статистическим данным за период с августа по октябрь 2020 года, в стране всего 11 регионов, где уровень безработного населения – более 10%. В их числе регионы Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Среди сибирских регионов наиболее остро стоит вопрос в Туве – там более 21% безработных. Более 15% – в Республике Алтай, более 10% – в Бурятии.

Уровень безработицы составил 10% в Забайкальском крае, 9,7% – в Томской области. Лучший показатель среди сибирских регионов в Алтайском крае – 6%.