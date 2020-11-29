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Ветеринары спасли одинокого лебедя из Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/zoogalery_irkutsk

Лебедь-кликун повредил крыло и не смог улететь со своими сородичами. Птицу на замерзающем озере нашли сотрудники Байкальского заповедника и отправили на лечение специалистам в соседнюю область, сообщила «Иркутская зоогалерея» во «ВКонтакте».

«Когда все улетели, лебедь остался на озере один и продолжал плавать до того момента, пока вода не покрылась льдом. Особь не совсем молодая, так что мудрости не вмерзнуть в лед, подписав себе тем самым смертный приговор, хватило», сообщил представитель зоогалереи.

Когда озеро окончательно встало, лебедь вышел на берег и грустно побрел в сторону леса, рассказали очевидцы. Люди поняли, что пернатого надо срочно спасать. Сначала птицу забрали сотрудники Станции кольцевания, а затем отправили в Иркутск для лечения и реабилитации.

«Только вышел из коробки, и как давай на всех шипеть… Ждем врача, от вердикта Анны Викторовны будет зависеть перспектива дальнейшего выпуска на свободу. А пока карантин, лечение и многодневные попытки научить птичку жить в неволе. С этим у взрослых лебедей вечные проблемы…» резюмировали специалисты.

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