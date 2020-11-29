Ветеринары спасли одинокого лебедя из Бурятии

Лебедь-кликун повредил крыло и не смог улететь со своими сородичами. Птицу на замерзающем озере нашли сотрудники Байкальского заповедника и отправили на лечение специалистам в соседнюю область, сообщила «Иркутская зоогалерея» во «ВКонтакте».

«Когда все улетели, лебедь остался на озере один и продолжал плавать до того момента, пока вода не покрылась льдом. Особь не совсем молодая, так что мудрости не вмерзнуть в лед, подписав себе тем самым смертный приговор, хватило», — сообщил представитель зоогалереи.

Когда озеро окончательно встало, лебедь вышел на берег и грустно побрел в сторону леса, рассказали очевидцы. Люди поняли, что пернатого надо срочно спасать. Сначала птицу забрали сотрудники Станции кольцевания, а затем отправили в Иркутск для лечения и реабилитации.