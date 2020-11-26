Госдума утвердила нормы работы на удаленке

Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий понятие удаленной работы, сообщается на сайте нижней палаты парламента. При этом депутаты скорректировали некоторые положения документа, направленные на дополнительную защиту работников.

Согласно документу, удаленная работа может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Закон определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на «дистанцию» без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях.

В документе закреплены дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. В частности, переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам.

Кроме этого, работодатель при временном переводе на удаленку обязан обеспечить работника необходимым оборудованием, а если сотрудник использует свою технику — компенсировать ему расходы в порядке и размерах, утвержденных внутренним актом.

Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. Так, он не может быть уволен за прогул. Договор с дистанционным работником могут расторгнуть, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

При этом во время третьего чтения из закона исключили положение, по которому работодатель должен оплачивать сотруднику сверхурочные, если ему приходится общаться по рабочим вопросам после окончания трудового дня. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.