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«Экология-Новосибирск» сократит половину сотрудников из-за тарифов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» сократит половину сотрудников, в основном офисных служащих, из-за низкого тарифа на свои услуги, сообщил во вторник журналистам руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский.

С 1 ноября в Новосибирской области повысили тариф на вывоз мусора на 23 рубля с человека, теперь оплата составляет 83,35 рубля в месяц. Департамент по тарифам региона сообщил, что так он выполнил решение ФАС России, которое планирует обжаловать в Арбитражном суде.

«Половина сотрудников сегодня работает с уведомлениями о сокращении. Тот тариф, который существует, не позволяет платить зарплаты», — сказал Козловский. По его словам, в организации работает 200 человек.

По словам гендиректора группы «ВИС» (в группу входит «Экология-Новосибирск») Кирилла Гапеева, выбирая между оплатой труда водителей мусоровозов, операторов и офисных служащих, компания выбрала оптимизацию офисной структуры «Экологии-Новосибирск».

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