Общину Виссариона хотят лишить земли

Министерство лесного хозяйства Красноярского края подало иск в Арбитражный суд региона о расторжении с «Церковью Последнего Завета» (община Виссариона) договора на пользование участком, сообщается на сайте суда.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Сергей Тороп (Виссарион) и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Прокуратура через суд пытается юридически ликвидировать организацию.

Минлесхоз решил забрать участок леса, которым «Церковь Последнего Завета» владела по договору безвозмездного пользования, заключенным в 2015 году.

Истец выявил нарушения условий договора, в частности размещение на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление лесного участка отходами производства и потребления.

В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды в добровольном порядке ответчиком не подписано, Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в суд. Заседание суда назначено на 4 декабря.