Общину Виссариона хотят лишить земли

Министерство лесного хозяйства Красноярского края подало иск
в Арбитражный суд региона о расторжении с «Церковью Последнего Завета» (община
Виссариона) договора на пользование участком, сообщается на сайте суда.
Руководителей религиозной организации «Церковь последнего
завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Сергей
Тороп (Виссарион) и его соратники руководили этой организацией с 1991 года.
Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность
которого сопряжена с насилием над гражданами. Прокуратура через суд пытается юридически
ликвидировать организацию.
Минлесхоз решил забрать участок леса, которым «Церковь
Последнего Завета» владела по договору безвозмездного пользования, заключенным в
2015 году.
Истец выявил нарушения условий договора, в частности размещение на участке жилых и нежилых
строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности,
захламление лесного участка отходами производства и потребления.
В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды
в добровольном порядке ответчиком не подписано, Министерство лесного хозяйства
Красноярского края обратилось в суд. Заседание суда назначено на 4 декабря.