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Общину Виссариона хотят лишить земли

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство лесного хозяйства Красноярского края подало иск в Арбитражный суд региона о расторжении с «Церковью Последнего Завета» (община Виссариона) договора на пользование участком, сообщается на сайте суда.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Сергей Тороп (Виссарион) и его соратники руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Прокуратура через суд пытается юридически ликвидировать организацию.

Минлесхоз решил забрать участок леса, которым «Церковь Последнего Завета» владела по договору безвозмездного пользования, заключенным в 2015 году. 

Истец выявил нарушения условий договора, в частности размещение на участке жилых и нежилых строений, не предназначенных для осуществления религиозной деятельности, захламление лесного участка отходами производства и потребления.

В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды в добровольном порядке ответчиком не подписано, Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в суд. Заседание суда назначено на 4 декабря. 

 

 

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