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Вышли два тизера фильма «Буран» по истории Кокорина и Мамаева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Создатели фильма «Буран» выпустили сразу два тизера и признались, что проект напоминает историю российских футболистов Кокорина и Мамаева, а также перекликается с самой кассовой отечественной картиной «Холоп».

В центре сюжета фильма звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего миллиардера и владельца команды, не привык сдерживать эмоций. Когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить всё «по правилам», простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь.

По словам создателей «Бурана», сюжет фильма чем-то напоминает нашумевшую историю двух футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Но создатели картины изменили спортивный статус героя, и в фильме показана история хоккеиста. А характер героя Максима Ковалева сравним с «Холопом» от мира спорта.

Перед премьерой картины вышли сразу два тизера — комедийный и драматичный. Это дает возможность зрителю оценить потенциал ленты.

Главную роль в фильме «Буран» сыграл Александр Головин («Елки», «Кадетство»). Главные женские роли достались Ангелине Поплавской (сериал «Дылды» на СТС), и юной звезде Марии Лобановой (партнер Данилы Козловского в фильме «Тренер»).

Сейчас создатели картины обсуждают с российскими прокатчиками дату выхода фильма с учетом нетипичной эпидемиологической ситуации. Кроме того, идут переговоры с несколькими онлайн-кинотеатрами.

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