Экзотический УАЗ из стеклопластика выставили на продажу

Редкая разновидность УАЗ — внедорожник AG Astero с кузовом из стеклопластика — продается в Бурятии, за машину в аварийном состоянии просят 80 тысяч рублей.

Astero — это редкий продукт, созданный на базе классического УАЗ-469/3151 в 1997 году. Облик машины разработал известный автодизайнер Геннадий Хаинов. Кузов авто — трехдверный каркасно-панельный, внешние панели отформованы из стеклопластика. Внедорожник производили в Санкт-Петербурге, а также в Агинском Бурятском автономном округе. Сейчас их остались единицы.

Выставленный на продажу УАЗ Astero находится в Улан-Удэ. Машине требуется ремонт: ее кузов поврежден после переворота набок. Также у авто есть проблемы с документами. Официально это УАЗ-31512, но установлен двигатель от Toyota.

Продавец оценил автомобиль в 80 тысяч рублей.