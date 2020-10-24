Российский блогер сжег собственный Mercedes

Популярный блогер Михаил Литвин сжег собственный Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

На обнародованных кадрах молодой человек выезжает в поле и открывает багажник автомобиля, где зрители видят канистры с бензином. Он обливает Mercedes горючим, отходит на безопасное расстояние и поджигает бензин.

В то время как Mercedes горит, блогер жарит сосиски на безопасном расстоянии. После сожжения машины россиянин садится в «Запорожец» и делает попытку уехать, однако автомобиль отказывается заводиться.

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Литвин пояснил, что решение сжечь автомобиль он принял после конфликта с официальным дилером марки. Россиянин купил машину в мае 2019 года, спустя некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться, однако дилер отказывался от ремонта.