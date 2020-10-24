НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российский блогер сжег собственный Mercedes

Источник:
Sibnet.ru
288 2
Фото: © кадр из видео

Популярный блогер Михаил Литвин сжег собственный Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

На обнародованных кадрах молодой человек выезжает в поле и открывает багажник автомобиля, где зрители видят канистры с бензином. Он обливает Mercedes горючим, отходит на безопасное расстояние и поджигает бензин.

В то время как Mercedes горит, блогер жарит сосиски на безопасном расстоянии. После сожжения машины россиянин садится в «Запорожец» и делает попытку уехать, однако автомобиль отказывается заводиться.

Литвин пояснил, что решение сжечь автомобиль он принял после конфликта с официальным дилером марки. Россиянин купил машину в мае 2019 года, спустя некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться, однако дилер отказывался от ремонта.

Еще по теме
Hummer возродился в виде электромобиля
Lada Granta превратили в катафалк
Гиперкар SSC Tuatara проехал быстрее 500 км/ч по обычной дороге
Российский электромобиль Zetta захотели продавать заграницей
смотреть все
Авто #Автопром #Видеоновости
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия оставит границы открытыми
•
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
•
Эрдоган дал президенту Франции издевательский совет
•
Изменены правила продажи лекарств
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Нехватка лекарств в аптеках Алтая получила объяснение
Сибирь 24.10.2020 18:31
Микроавтобус устроил смертельную аварию под Новосибирском
Сибирь 24.10.2020 13:33
Москвичи помогут Горному Алтаю в борьбе с эпидемией
Сибирь 23.10.2020 22:41
Сибирский медведь выбрал нового президента США. ФОТО
Сибирь 23.10.2020 18:39
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
10847
Российский интернет резко подорожает
4177
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3808
Обновление Windows 10 сломало компьютеры
3471
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия оставит границы открытыми
•
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
•
Эрдоган дал президенту Франции издевательский совет
•
Изменены правила продажи лекарств
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26
США ввели санкции против российского института
26