Буддийские ламы в Бурятии проведут молебны против коронавируса

Ламы всех дацанов в Бурятии проведут молебны, направленные на выздоровление заболевших и уменьшение новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Согласно приказу XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России будут проведены дополнительные хуралы, направленные на скорейшее выздоровление заболевших и уменьшение новых заражений.

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Хамбо Лама также обратился к верующим в связи с подъемом заболеваний и большим распространением коронавируса.

Он попросил беречь себя и своих близких. Особенно людей старшего поколения, для которых COVID-19 крайне опасен.

«Мы можем помочь врачам остановить распространение вируса, если будем соблюдать меры предосторожности: носить маски, тщательно мыть руки и обязательно обрабатывать их антисептиком, при нахождении в общественных местах соблюдать социальную дистанцию», — отметил Хамбо Лама.