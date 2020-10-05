Задержанный за госизмену томский физик попал в московский СИЗО

Физик из Томска Александр Луканин, задержанный по подозрению в передаче научных данных Китаю, находится в московском СИЗО «Лефортово», сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Мы снова заходили в "Лефортово". В первую очередь, нашли там Луканина Александра Александровича – 65-летнего ученого-физика из Томска, арестованного по обвинению в госизмене. Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что "до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет"», – цитирует Литвинович ТАСС.

По информации агентства, Луканина арестовали в Томске в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. Переданные разработки были связаны с альтернативными источниками питания.

Луканин работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили в Шэньянский университет в Китае.