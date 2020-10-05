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Задержанный за госизмену томский физик попал в московский СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Физик из Томска Александр Луканин, задержанный по подозрению в передаче научных данных Китаю, находится в московском СИЗО «Лефортово», сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Мы снова заходили в "Лефортово". В первую очередь, нашли там Луканина Александра Александровича – 65-летнего ученого-физика из Томска, арестованного по обвинению в госизмене. Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что "до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет"», – цитирует Литвинович ТАСС.

По информации агентства, Луканина арестовали в Томске в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. Переданные разработки были связаны с альтернативными источниками питания.

Луканин работал в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили в Шэньянский университет в Китае.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение