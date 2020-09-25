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Ургант пошутил про новый логотип Сбербанка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ведущие шоу «Вечерний Ургант» обсудили, на что похож новый логотип Сбербанка, сравнив его с часами и бюллетенем для голосования.

«Как говорится, и проголосовал, и кредит взял», — пошутил Иван Ургант.

Его соведущий Димитрий Хрусталев продолжил фантазировать на тему нового логотипа, увидев в нем часы. Ведущие долго не могли понять, какое время там показано: 11.10 или 23.10.

«Ну, конечно, вечер. Это же цитата из Пушкина: "Уж полночь близится, а Гефмана все нет"», — отметил Иван Ургант.

Сбербанк официально представил логотип 24 сентября. Новый товарный знак состоит из надписи «Сбер», выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галочкой внутри.

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