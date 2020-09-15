НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новая «Битва экстрасенсов» стартует на ТНТ 26 сентября

Источник:
Sibnet.ru
109 0
Фото: © кадр из «Битвы экстрасенсов»

Премьера 21-ого сезона «Битвы экстрасенсов» состоится на канале ТНТ 26 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Из-за пандемии в этом году кастинг 21-й «Битвы экстрасенсов» впервые был полностью дистанционный. Его можно было пройти по видеосвязи, не выходя из дома, из любой точки мира, из любой деревни или села, где есть интернет. Заявки на кастинг подали почти 4 тысячи человек со всего мира — от Норвегии и Испании до Иордани и Уганды.

Среди интересных персонажей — человек, который называет себя внуком Джуны, известная мистическая писательница, футуристический модельер, казахская полицейская, пермский чревовещатель, секретный шаман из Владивостока и квантовый таролог из Якутии, в арсенале которой 750 колод карт и 13 черепов животных.

Одна из участниц кастинга впервые в истории проекта надеется победить с помощью искусственного интеллекта, советуясь на испытаниях с голосовым помощником Алисой. Также на кастинге был замечен младший брат одного из самых известных победителей проекта прошлых лет.

Новая «Битва экстрасенсов» стартует на ТНТ 26 сентября в 18.30.
Еще по теме
Большое цирковое представление покажут на Первом канале
Канал «Россия» представил сериалы нового сезона
Остросюжетную мелодраму «Тайна Марии» покажут на «России»
Сериал «Шифр»: что будет во втором сезоне?
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Мистика
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Лавров на фоне скандала с Навальным отменил визит в Германию
•
Автоэксперт раскритиковал ПДД о роликах и электросамокатах
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Больных COVID-19 в Забайкалье разместят в кожвендиспансере
Сибирь 15.09.2020 13:36
Лучшая инстамама Барнаула получила бесплатный интернет на год
Сибирь 15.09.2020 12:38
ДТП двух КАМАЗов парализовало красноярскую трассу. ВИДЕО
Сибирь 15.09.2020 12:36
Ученых обеспокоило резкое потепление в Туве
Сибирь 15.09.2020 11:32
Самое популярное
Графику Crysis Remastered показали на видео
5561
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3593
Мэрия ответила на предложение сделать Новосибирск столицей России
3576
Немецкая бегунья переоделась на глазах фанатов. ВИДЕО
3373
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
•
Материнский капитал вырастет в 2021 году
•
Лавров на фоне скандала с Навальным отменил визит в Германию
•
Автоэксперт раскритиковал ПДД о роликах и электросамокатах
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный полностью пришел в сознание и все вспомнил
86
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
40
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
33
Путин примет Лукашенко в Сочи
28
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28