Премьера 21-ого сезона «Битвы экстрасенсов» состоится на канале ТНТ 26 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Из-за пандемии в этом году кастинг 21-й «Битвы экстрасенсов» впервые был полностью дистанционный. Его можно было пройти по видеосвязи, не выходя из дома, из любой точки мира, из любой деревни или села, где есть интернет. Заявки на кастинг подали почти 4 тысячи человек со всего мира — от Норвегии и Испании до Иордани и Уганды.

Среди интересных персонажей — человек, который называет себя внуком Джуны, известная мистическая писательница, футуристический модельер, казахская полицейская, пермский чревовещатель, секретный шаман из Владивостока и квантовый таролог из Якутии, в арсенале которой 750 колод карт и 13 черепов животных.

Одна из участниц кастинга впервые в истории проекта надеется победить с помощью искусственного интеллекта, советуясь на испытаниях с голосовым помощником Алисой. Также на кастинге был замечен младший брат одного из самых известных победителей проекта прошлых лет.

Новая «Битва экстрасенсов» стартует на ТНТ 26 сентября в 18.30.