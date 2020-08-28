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Власти ЕС сравнили СССР с нацистской Германией

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Попытки Еврокомиссии проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на традиционное заявление, которое было сделано от имени Европейской комиссии с связи с так называемым европейским днем памяти жертв тоталитарных режимов. Вынуждены констатировать, что в Брюсселе продолжают странную, близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории», — цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который квалифицируем как ревизионистский, о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом «погрузил Европу во мрак, как они говорят».

Захарова отметила, что Европа начала погружаться во мрак не 23 августа, а тогда, когда в западных столицах «был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора». «Апогеем такой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года», — подчеркнула она.

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