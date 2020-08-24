Шипенко объявил о создании фильма «Декабрь» про Есенина

Самый кассовый режиссер России Клим Шипенко объявил, что съемки фильма про последние дни жизни Сергея Есенин состоятся, об этом он сообщил в Instagram.

«Фильм "Декабрь" будет!!! Фонд кино поддержал! Мы ждали этого! Начинаем! Тема интересная, загадочная, мистическая! Я давно хотел снять фильм про Есенина, когда еще учился в институте. Спустя 15 лет, время пришло!» — написал Шипенко в соцсети.

Ранее Шипенко говорил, что не планирует снимать фильм-биографию, а хочет сделать акцент на последних пяти днях жизни поэта. Режиссер заявил, что зрители увидят феерически красивыи актерский состав, но исполнитель главной роли пока не называется.

«Не разочаруем!» — пообещал Шипенко зрителям.

Режиссер Клим Шипенко известен по таким фильмам как «Любит не любит», «Салют-7», «Текст», а его фильм «Холоп», вышедший в конце 2019 года, стал самым кассовым за всю историю российского кино.