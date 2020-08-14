Российская полиция получит новый компактный пистолет «Полоз»

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) создал новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Полоз» предназначен для стрельбы на расстояние до 50 метров. Для стрельбы применяются пистолетные патроны калибра 9 на 19 миллиметров, в том числе с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина — 15 или 18 патронов.

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», — сказал генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков.

Создание пистолета ведется в рамках инициативной опытно-конструкторской работы «Полоз».

Широкой общественности новая разработка ЦНИИточмаша будет представлена в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020».