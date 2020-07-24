НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россию обвинили в испытании противоспутникового оружия

Источник:
РИА Новости
109 1
Фото: © Piro4d / Pixabay License

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении Пентагона.

«Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — говорится в заявлении.

По американским данным, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

Как заявляют американские военные, запуск «объекта» был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Минобороны России 15 июля действительно сообщилj об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат.

Еще по теме
США признались, что опоздали «на вечеринку в Арктике»
Россия завершила внезапную проверку боеготовности войск
Талибы ответили на сообщения о сотрудничестве с Россией
Американского военного обвинили в шпионаже в пользу России
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил «про сотенку миллиардов»
•
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны
•
Россия откроет границы по принципу взаимности
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Как это работает
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Караканский бор получит статус природного парка
Сибирь 24.07.2020 10:53
Руководство украло деньги пациентов психлечебницы в Новосибирске
Сибирь 24.07.2020 10:42
Сервис для борьбы с коронавирусом запустили в Бурятии
Сибирь 24.07.2020 09:29
Алтайскому краю не хватило пляжей
Сибирь 23.07.2020 17:49
Самое популярное
Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке
3579
Эпидемиолог сообщил, с кого в России начнется вакцинация от Covid
3462
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
3368
Талибы ответили на сообщения о сотрудничестве с Россией
2827
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пошутил «про сотенку миллиардов»
•
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны
•
Россия откроет границы по принципу взаимности
•
Ограничения скорости на российских дорогах пересмотрят
Как это работает
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
58
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
23
Путин переписал цели развития России
22
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия
15