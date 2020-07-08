Жора Крыжовников объявил о съемках комедии с Буруновым «Родные»

Съемки фильма «Родные» (прежнее название «Дорога на Джомолунгму») начнутся в ближайшие дни, в главной роли снимется актер Сергей Бурунов, сообщил режиссер Жора Крыжовников.

«Съемки через два дня #родные», — написал Крыжовников в Instagram во вторник вечером.

Крыжовников выступит в качестве режиссера и продюсера фильма, по жанру картина будет трагикомедией. Главную роль сыграет Сергей Бурунов. Предположительно, фильмы выйдет уже в конце 2020 года. Сюжет картины пока не раскрывается.

Жора Крыжовников известен как режиссер по таким проектам как «Кухня», «Горько», «Лед 2», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!»