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Выросли тарифы на услуги ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства проиндексировали в России с 1 июля 2020 года. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%.

Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону. Согласно этому документу, наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), а наименьший — в Ненецком автономном округе (2,4%).

В Сибири наибольшие индексы установлены для Бурятии и Омской области — 5%, наименьший — для Тувы, там рост не должен превысить 4,1%.

Но не во всех регионах платить станут больше. Власти Кемеровской области уже объявили, что повышение перенесено на 1 сентября. По данным организации «ЖКХ контроль», в Иркутской области повышение тарифов произойдет позже 1 июля по следующим коммунальным услугам: холодное водоснабжение и горячее водоснабжение.

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