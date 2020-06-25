Озвучен план по восстановлению авиарейсов за границу

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Полеты в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением о поэтапном снятии ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ, сообщили газете «Коммерсантъ» несколько источников в отрасли.

В секретариате Татьяны Голиковой сказали, что вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации».

В авиакомпаниях сомневаются в том, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. «Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов», — говорит один из собеседников газеты.

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Есть и еще одна проблема: в дальнем зарубежье не то чтобы ждут россиян. Страны Евросоюза, открывающие границы с 1 июля не готовы принимать приезжающих из России, США и Бразилии.

Глава Infomost Борис Рыбак отметил, что, поскольку Россия продолжает оставаться одним из мировых лидеров по числу заболевших коронавирусом, а авиасообщение, видимо, планируется открывать по принципу взаимности, «центры принятия решений об открытии международного авиасообщения в этом году будут находиться за пределами страны».

Эксперт добавил, что существует вероятность, при которой международное сообщение с Россией будет закрыто до конца лета или даже на более длительный срок.