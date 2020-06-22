Дауни-младшего позвали в новые «Пираты Карибского моря»

Роберт Дауни-младший, известный по роли Тони Старка в фильмах киновселенной Marvel может появиться в новых «Пиратах Карибского моря», но не в главной роли.

#Кинематограф Роберт Дауни-младший стал кумиром подростков

Как сообщает издание We GotThis Covered со ссылкой на инсайдеров, шестая часть легендарных «Пиратов», определенно состоится. Ранее участие Джонни Деппа в картине оказалось под угрозой из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Херд в насилии и избиении. Однако, учитывая общественную поддержку, которую получил актер во время бракоразводного процесса, это может измениться.

Источники издания отмечают, что Дауни-младший, уже принесший студии Disney миллиарды долларов, рассматривается на роль второстепенного персонажа. Возможно, он сыграет одного из эксцентричных капитанов.

Считается, что актер привлечет к проекту дополнительную аудиторию. В то же время, его появление окажется под сомнением, если студия все же решит оставить Деппа в роли Джека Воробья. Пока участие Роберта Дауни-младшего в проекте его представители не подтверждали.

Уточняется, что главным героем в новом фильме, который задумывается как перезагрузка после не очень высоких кассовых сборов вышедшего в 2017 году фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», станет женщина-пират. Ее сыграет Карен Гиллен, каких-то подробностей сюжета нет.

При этом капитан Джек Воробей может появиться в картине в небольшом камео, чтобы обеспечить некий переход от предыдущих фильмов и «передать эстафету» будущим поколениям героев франшизы. Дата начала съемок пока не была заявлена, как и время предполагаемой премьеры.