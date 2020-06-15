Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму

Ультимативные способности и таланты превратили Энигму в непобедимого монстра, который способен воспользоваться каждой ошибкой оппонента, оставить его без ресурсов и, в конечном счете, сокрушить.

Энигма — один из наиболее эффективных героев в «Dota 2». Именно поэтому многие игроки делают ставку на сайте dota2betz.com когда видят, что этот персонаж выбран на драфте. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на статистику игрока Илевена. Лидер «PSG LGD» в играх на Энигме имеет личный счет 19-1.

Покупка Некрономикона на старте поединка

В начале игры Илевен практически всегда приобретает предметы, способствующие быстрому восстановлению запаса здоровья. Подобный выбор вполне оправдан, поскольку позволяет избежать лишних трат на расходные материалы. Следовательно, игрок получает возможность быстро накопить золотые монеты, а потом добавить в свой боевой арсенал Некрономикон.

По функционалу этот предмет чем-то напоминает стандартный Доминатор: с одной стороны, герой продолжает накапливать ресурсы, а с другой — может активно участвовать в драках, когда возникнет такая необходимость. Дело в том, что у персонажа появляется целая армия боевых существ, вместе с которой можно легко убивать врагов. Учитывая все вышесказанное, становится понятно, почему во всех важных матчах Илевен делал выбор в пользу Некрономикона, отчасти пренебрегая другими предметами.

Преимущество на линии с первых минут

Чтобы сразу максимально усложнить жизнь сопернику, нужно оставить его без ресурсов на линии. Энигма превосходно справляется с этой задачей, особенно в умелых руках, когда игрок действительно знает, как убивать вражеских крипов. Конечно, лидер «PSG LGD» за свою профессиональную карьеру сыграл на многих престижных турнирах, поэтому он умеет завоевывать преимущество, даже в критических ситуациях.

Примечательно, что Илевен обычно не пытается убивать крипов любой ценой, как делают другие игроки, а просто старается не подпускать «лесных жителей» к противнику.

Подобный подход все равно позволяет прокачать второй уровень на Энигме гораздо быстрее, чем это сделает оппонент. Особенно сильно на начальных уровнях страдают такие персонажи: Морф, Гирокоптер и Тини. Дело в том, что они не способны наносить большой урон, если не могут близко подойти к врагу. Энигма крайне редко предоставляет такую возможность, поэтому практически не ощущает сопротивления, спокойно зарабатывая деньги и опыт.

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В теории можно как-то исправить ситуацию, но для этого нужно выставлять против Энигмы сразу нескольких героев, целенаправленно предоставляя оппонентам свободу на других линиях.

Пожалуй, единственный правильный пик в таком положении — это Monkey King. Он может хотя бы навязать борьбу Энигме, особенно если быстро уничтожит ее армию. Конечно, никто не гарантирует Monkey King сладкую жизнь, однако при получении необходимого опыта Макака будет чувствовать себя уверенно.

Сходство с Бистмастером

Если не слишком всматриваться в детали, то можно с уверенностью сказать, что Энигма похожа на старого Бистмастера. Она может довольно быстро разрушать вражеские вышки, блокировать лестные лагеря и нарушать баланс сил на линии. Все эти действия направлены лишь на то, чтобы оставить оппонента без ресурсов.

Кроме всего прочего, соперник лишается возможности наверстать упущенное, ведь защитных зданий у него за спиной уже нет, а без них передвигаться по карте – опасная задача. В целом, получается практически безвыходная ситуация, особенно когда Энигма выпускает на охоту свою армию. И пусть на начальном этапе игры, вплоть до шестого уровня, у героя нет ультимативной способности, она не сильно и нужна, когда доминируешь на линии.