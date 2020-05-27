Четырех участников банды сотрудников ДПС арестовали в Красноярске

Железнодорожный районный суд в Красноярске арестовал четырех сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки в крупном размере группой лиц, сообщается на сайте Красноярского краевого суда.

Четверо сотрудников ДПС подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения группой лиц в предварительном сговоре), за которые предусматривается наказание — содержание под стражей сроком до 12 лет.

Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения двум сотрудникам ДПС в виде домашнего ареста до 24 июля. Они разрешили общаться только с родными и запретили пользоваться интернетом. Двум другим суд избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО до 24 июля.

ГУ МВД России по Красноярскому краю проводит служебную

проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства

происшествия и дана принципиальная оценка непосредственным руководителям

данных сотрудников ОВД.

«Подозреваемые в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ГУ МВД региона.

Четверо сотрудников ДПС могут быть участниками группы сотрудников Госавтоинспекции, которые брали взятки с юридических лиц, занимающихся грузоперевозками, за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без соответствующих разрешительных документов.

В марте было возбуждено уголовное дело в отношении семи сотрудников ГИБДД и двух замначальников муниципальных отделов Госавтоинспекции и оперативного дежурного Уярского межмуниципального отдела полиции.