Лукашенко обвинил Россию в отказе поставлять гречку Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике в связи с появившимися якобы сложностями с поставками гречневой крупы из России.

В ходе визита Лукашенко в Бобруйске (Могилевская область) он обратил особое внимание на возделывание гречихи и поручил производить «достойное количество этой крупы».

«Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

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В Минсельхозе России отвергли это обвинение. «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — сказали в министерстве.

В министерстве напомнили, что для обеспечения рынка стран Евразийского экономического союза необходимыми продовольственными товарами решением ЕЭК введен запрет на экспорт гречихи и некоторых других видов продукции за пределы ЕАЭС на срок с 12 апреля по 30 июня.