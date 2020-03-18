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Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в связи с эпидемией коронавируса не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Путина посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там ему продемонстрировали систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах все регионов страны. «Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов», — презентовал систему мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — приводит ТАСС слова Путина.

Главе государства продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам осуществляется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал в ответ глава государства.

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fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!