Путин посоветовал россиянам не скупать продукты впрок

Президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в связи с эпидемией коронавируса не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Путина посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там ему продемонстрировали систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах все регионов страны. «Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов», — презентовал систему мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — приводит ТАСС слова Путина.

Главе государства продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам осуществляется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал в ответ глава государства.