Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев распорядился создать штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках. Регионам поручено создать запас основных видов продовольствия на два месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», — говорится в сообщении министерства.

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Патрушев распорядился создать подобные органы во всех регионах. Они должны «на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях».

Продуктовые магазины и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России, сообщает РБК со ссылкой на ретейлеров.

Наиболее сильный рост количества заказов был зафиксирован в Москве — в два раза. В Санкт-Петербурге это число увеличилось на 55%, в Екатеринбурге — на 61%. Также вырос и средний чек заказов: его рост составил около 25% в среднем по стране.