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Минсельхоз приказал регионам создать запас продуктов на два месяца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев распорядился создать штаб для мониторинга ситуации на продовольственных рынках. Регионам поручено создать запас основных видов продовольствия на два месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

«Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки», — говорится в сообщении министерства.

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Патрушев распорядился создать подобные органы во всех регионах. Они должны «на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях».

Продуктовые магазины и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России, сообщает РБК со ссылкой на ретейлеров.

Наиболее сильный рост количества заказов был зафиксирован в Москве — в два раза. В Санкт-Петербурге это число увеличилось на 55%, в Екатеринбурге — на 61%. Также вырос и средний чек заказов: его рост составил около 25% в среднем по стране.


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Топ комментариев

Walet 99

Никто и не сомневался, они готовы были впереди Путина прибежать в думу.......

kygear

Говорят что Глаза это зеркало души.Что то мне жутко от такого кривого зеркала.

B_CCCP

Кто то сомневался? Ждём 80-90% на голосовании!!!

great_america

Улица Обнуления чем не нравится?

urbasik

Если секретный то зачем Болтаешь.Или таков план смещения?