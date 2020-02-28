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Дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ, свидетельствует презентация ректора Виктора Садовничего.

Из документа следует, что Институт искусственного интеллекта был создан в 2019 году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований МГУ. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями, пишут «Ведомости».

Институт искусственного интеллекта будет финансироваться из программы развития МГУ. Ранее идею создать институт одобрил президент Владимир Путин, назвавший его «одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития» в сфере искусственного интеллекта.

Сейчас Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва. Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

Ранее агентства Reuters и Bloomberg в своих расследованиях сообщили, что Тихонова приходится дочерью президенту России Владимиру Путину. Официального подтверждения или опровержения данная информация не получала.

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