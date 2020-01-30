Петров отказывался сниматься в фильме «Лед 2»

Создатели фильма «Лед 2» признались, что до определенного момента боялись заниматься производством продолжения спортивной драмы, а актер Александр Петров вообще категорически был против съемок, сообщает пиар-служба фильма.

«Саша Петров был против сиквела. Первое, что он сказал после премьеры "Льда": "Вообще не думайте, мы вторую часть даже обсуждать не будем"», — сказал продюсер картины Михаил Врубель.

Создатели драмы боялись, что зритель не оценит продолжение, поскольку в первой части история героев подошла к финалу, и продолжать ее не имело смысла. Но, когда сценаристы придумали новый ход, сомнений о съемках не было.

«Изначально я не обрадовался тому, что фильм «Лёд» получил продолжение, не понимал, зачем оно вообще нужно. Ведь первый фильм – абсолютно законченная сказка. Но, когда мне рассказали идею сиквела, я осознал, что это здорово, что это шокирующий, но очень мощный, полный энергии ход», — высказал Петров свое отношение к фильму.

По сюжету второй части «Льда» главные герои фигуристка Надя и хоккеист Саша женятся, и у них рождается дочка. Но Надя не выдерживает семейного быта и бросает семью ради карьеры. Саше ничего не остается, кроме как посвятить всего себя воспитанию дочки, унаследовавшей мамины таланты. Героям придутся многое пережить, прежде чем снова стать счастливыми.

В прокат «Лед 2» выйдет 14 февраля, традиционно премьеры стартуют в прокате по четвергам, но драму перенесли на День всех влюбленных, сделав ее главным фильмом про любовь.