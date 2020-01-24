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Выбор главного героя приквела «Голодных игр» разозлил фанатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Голодные игры»

Автор серии книг «Голодные игры» Сюзанн Коллинз раскрыла имя главного героя будущего приквела под названием «Баллада о певчих птицах и змеях». Им станет Президент Панема Кориолан Сноу в молодости.

Действие в приквеле, который должен выйти в мае 2020 года, развернуться за 64 года до событий, описанных в основных книгах, сообщает издание The Guardian. После выхода книги стартует работа над экранизацией.

Читатели, а после и зрители узнают о молодости последнего диктатора Панема, где каждый год на Арену выходят подростки, чтобы на глазах тысяч телезрителей сразиться насмерть за право стать победителем Игр.

Ранее о будущем Сноу ничего не было известно. Судя по опубликованному изданием отрывку, мы узнаем, как тот пришел к власти, был ли влюблен, чем занимался до того, как стал президентом-диктатором. Очевидно, что Сноу предстанет в непривычном для зрителей образе. Совсем не тем жестоким и безжалостным тираном, каким они его узнали, а дружелюбным и очаровательным. По сюжету он станет наставником девушки из 12-го дистрикта. Правда при этом у самого него не будет опыта Голодных игр.

Такой выбор главного героя сильно разозлил множество поклонников саги, на писательницу обрушилась волна негатива и возмущения.

«Из всех персонажей «Голодных игр» Сюзанн Коллинз решила очеловечить президента Сноу. Как будто нам нужна другая история о каком-то замученном белом мальчике. Я ненавижу это здесь», – написал один из зрителей в Twitter.

Часть пользователей отметила, что у Коллинз были намного более выигрышные варианты. Например, рассказать историю Хеймитча или Джоанны Мейсон.

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Uynachalnica

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Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...