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Мартин намекнул на альтернативный финал «Песни льда и пламени»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Писатель Джордж Мартин рассказал, что финал его книги «Песни льда и пламени» будет отличаться от концовки сериала, разозлившей многих зрителей.

В интервью немецкому изданию Die Welt он рассказал, что люди знают лишь финал сериала. Писатель добавил, что не ожидал того, что шоу обгонит его. Сейчас он заканчивает «Ветры зимы», а затем следующую книгу – «Мечта о весне», и сосредоточен он на этом.

«Зрители увидели один из вариантов концовки, но не единственно возможный», – сказал писатель.

Портал Cnet уточняет, что Мартин подтвердил – финал книг будет отличаться от того, что увидели зрители. В частности, судьба одного из Старков будет иной.

Кроме того, Мартин рассказал, что ранее сериал планировали закончить на седьмом сезоне и далее снять три полнометражных фильма, которые должны были выйти в кинотеатрах. Но руководство канала НВО не поддержало эту инициативу.

Предполагается, что «Ветра зимы» выйдут в 2020 году, однако выход шестой книги цикла многократно переносился. Фанаты уже несколько лет сомневаются, что писателю удастся завершить свой знаменитый цикл.

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