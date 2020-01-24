Мартин намекнул на альтернативный финал «Песни льда и пламени»

Писатель Джордж Мартин рассказал, что финал его книги «Песни льда и пламени» будет отличаться от концовки сериала, разозлившей многих зрителей.

В интервью немецкому изданию Die Welt он рассказал, что люди знают лишь финал сериала. Писатель добавил, что не ожидал того, что шоу обгонит его. Сейчас он заканчивает «Ветры зимы», а затем следующую книгу – «Мечта о весне», и сосредоточен он на этом.

«Зрители увидели один из вариантов концовки, но не единственно возможный», – сказал писатель.

Портал Cnet уточняет, что Мартин подтвердил – финал книг будет отличаться от того, что увидели зрители. В частности, судьба одного из Старков будет иной.

Кроме того, Мартин рассказал, что ранее сериал планировали закончить на седьмом сезоне и далее снять три полнометражных фильма, которые должны были выйти в кинотеатрах. Но руководство канала НВО не поддержало эту инициативу.

Предполагается, что «Ветра зимы» выйдут в 2020 году, однако выход шестой книги цикла многократно переносился. Фанаты уже несколько лет сомневаются, что писателю удастся завершить свой знаменитый цикл.