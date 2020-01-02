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Разработан законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МЧС обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, и он дал поручение внести в законодательство норму, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.

МЧС России разработало изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий <...> предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — говорится в документе.

Сейчас по закону принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

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Как сообщил ТАСС глава МЧС России Евгений Зиничев, во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства, хотя они были остро необходимы в другом месте.

По словам министра, в связи с этим МЧС обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.

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