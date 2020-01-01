Жириновский поддержал генную модификацию детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал китайского ученого-генетика Хэ Цзянькуя, заявив, которого осудили на три года из-за манипуляций с генами девочек, об этом политика написал в своем Telegram-канале.

Жириновский отметил, что деятельность ученого является «огромным прорывом в медицине», его нужно освободить, поскольку он стал автором «великого достижения». Также он призвал снять все ограничения на исследование клонирования и модификации генов.



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«Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Ранее Хэ Цзянькуй заявил о рождении первых в истории генномодифицированных близняшек, чей организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Ученого признали виновным в осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов.