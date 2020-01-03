Кучерявым лошадям Забайкалья выделят 16 млн рублей

Читинская госконюшня получит в 2020 году 16 миллионов рублей из бюджета Забайкальского края на выполнение госуслуг, в том числе на разведение кучерявых лошадей забайкальской породы, а также на испытание верховых и рысистых пород, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Читинская госконюшня ведет деятельность по разведению лошадей забайкальской породы. Животные обладают ценнейшими качествами: неприхотливы к кормам и условиям климата, выносливы. Основная отличительная особенность этой породы — густая кучерявая шерсть.

«В забайкальской лошади в большой мере сохранилась кровь ее диких предков, а вместе с ней и ценные биологические и хозяйственные признаки и отличия. При малом росте и невзрачной наружности отличается выносливостью, отлично приспособлена к круглогодовому табунному содержанию в условиях резко континентального климата, нетребовательна к кормам, неутомима в работе, особенно под седлом», — говорится на сайте учреждения.

На ипподроме госконюшни проводятся испытания лошадей верховых и рысистых пород, организуются конноспортивные соревнования. На базе учреждения работает секция для обучения верховой езды верховой езды и преодоления препятствий. Для детей с ДЦП проводятся занятия по иппотерапии — лечебной верховой езде.