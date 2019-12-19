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«Орел и решка» рассказала об отдыхе на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Программа «Орел и решка. Россия», посвященная отдыху в Алтайском крае, вышла в эфир на телеканале «Пятница». Съемки проходили в начале октября.

В край приехали две ведущие – Мария Миногарова, которой досталась «золотая карта» с неограниченным бюджетом. Мария Горбань должна была организовать свой отдых на 100 долларов.

Мария Миногарова жила в развлекательном комплексе «Алтай Пэлас», летала на частном вертолете – в фильме присутствуют съемки, сделанные с высоты птичьего полета, поднималась на гору Чертов палец, колесила на автомобиле по серпантину «Белокурихи-2» и гуляла по окрестностям природного парка.

В музее шоколада Владимира Войчишина она сделала съедобную купюру, на ипподроме «Сибирского подворья» в Новотырышкино испытала удачу, сделав ставку на тотализаторе, уточняет «Алтайтурентр».

Мария Горбань поднялась на гору Церковка, добралась на ретроавтомобиле до мастерской кузнеца Анны Билецкой и сделала монету с названием программы «Орел и решка». Также она побывала на пасеке Славы Медовухи «Медом в ухо», сплавилась по реке Катунь и переночевала в гостях у кумандинцев.


Ведущие трэвел-шоу спрятали в крае пять бутылок, в каждой из которых находится 100 долларов. Первую уже нашли жители Белокурихи, причем клад искать они поехали ради развлечения, не надеясь на удачу.

«В общем, мы ухватили фортуну за хвост. А ехать совсем не собирались. Я только что из душа, с мокрой головой и в пижаме, включаем (на минуточку, спустя 30 минут начала передачи), показывают ту самую заветную бутылку со 100$. Мы посмеялись и решили поехать, поснимали видюшки друзьям в беседу и поехали», – написала жительница города-курорта на своей странице в соцсетях.

Было уже темно, к тому же, в этом году в городе много снега, да и с момента, когда была спрятана бутылка, прошло очень много времени.

«Знакомые и нет, все искали. Короче, повезло нам в итоге. Спасибо мужу, если б не его длинные руки, до лета пришлось ждать», – цитирует девушку группа Barnaul22 в «ВКонтакте».

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.