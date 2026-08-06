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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Атаки БПЛА сегодня: сбито 605 дронов на 19 регионами

Источник:
Sibnet.ru
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Российские сила противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 6 августа сбили 605 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ярославская область

Силы РЭБ и ПВО отразили самую массовую атаку на Ярославскую область, уничтожено 92 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Из-за падения обломков БПЛА загорелись три частных дома. Выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили, уточнил губернатор. Информация по пострадавшим уточняется

Подразделения министерства обороны, сотрудники Министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки ВСУ, отметил губернатор.

Воронежская область

Дежурные силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате падения обломков сбитых БПЛА в городе повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки двух агропредприятий», — сказал губернатор.

О пострадавших в Воронежской области не сообщается.

Тверская область

Обломки БПЛА упали на логистический комплекс Wildberries в Тверской области, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

«В результате падения обломков беспилотника незначительно поврежден фасад логистического комплекса Wildberries. Люди не пострадали», — уточнил губернатор.

Как сообщил глава региона, в Калининском округе обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ, жители также не пострадали.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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