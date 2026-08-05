Россия и США совместно утопят МКС

Российские и американские корабли проведут совместную операцию по выводу МКС с орбиты, сообщил представитель Роскосмоса.

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В операции будут задействованы специально разрабатываемый американский корабль и два российских грузовых корабля «Прогресс» для управления ориентацией станции, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно программе, плановое понижение орбиты станции начнется в 2028 году, а длительность самого процесса сведения МКС займет около двух лет. Станция упадет в безопасный район океана.

Первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, затем срок эксплуатации несколько раз продлевали.