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Россияне смогут пополнять счет наличными через любой банкомат

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Возможность пополнять банковский счет наличными через банкоматы сторонних кредитных организаций заработает с 1 октября 2026 года, сообщила пресс-служба Центробанка.

Новый механизм будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). При этом подключение банков к этому сервису будет добровольным, уточнил регулятор.

Внесенная в банкомат сумма не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей за один месяц.

Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому к таким операциям не применяется бесплатный лимит в 30 миллионов рублей.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Тут он точно победитель! Хотя бы в обещнии не поднимать пенсионный возраст, но, таки, преодолел себя!

Plaguer

Угу, из Таджикистана же сплошь с высшим образованием едут.Очень похоже на лоббирование интересов этнической...

-БЕРКУТ-

преодолел себя и не исполнил ни одного обещания, могёт...

nifnif

припекло видно зе однако. вот и опять завёл свою шарманку