Россияне смогут пополнять счет наличными через любой банкомат

Возможность пополнять банковский счет наличными через банкоматы сторонних кредитных организаций заработает с 1 октября 2026 года, сообщила пресс-служба Центробанка.

Новый механизм будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). При этом подключение банков к этому сервису будет добровольным, уточнил регулятор.

Внесенная в банкомат сумма не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в сутки и 200 тысяч рублей за один месяц.

Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому к таким операциям не применяется бесплатный лимит в 30 миллионов рублей.