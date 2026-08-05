Расширены возможности для осужденных заключать контракт с Минобороны

Перечень преступлений, судимость по которым больше не препятствует заключению контракта с Минобороны, пополнили статьи о бандитизме, организации преступного сообщества и другие — документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Из числа ограничений исключили отдельные составы, связанные с контрабандой наличных денег, наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, ядерных материалов и других опасных предметов, бандитизмом и организацией преступного сообщества.

В перечень также вошли незаконное проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение, утрата документов с гостайной и организация незаконной миграции.

Право заключить контракт по-прежнему не распространяется на лиц, осужденных за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Госдума приняла закон 22 июля, Совет Федерации одобрил его 24 июля. Как заявлял заместитель министра обороны Виктор Горемыкин, документ позволит увеличить число потенциальных кандидатов на военную службу по контракту. По его словам, военнослужащие с судимостью будут проходить службу в специальных подразделениях отдельно от остальных контрактников.

Под поправки подпадает не так много осужденных. По данным МВД РФ, в первом полугодии 2026 года за организацию незаконной миграции осуждено 2,1 тысячи человек, контрабанду наркотиков — 158. За бандитизм приговоры получили 19 человек, а за организацию и участие в преступном сообществе — 220.