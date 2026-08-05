Ракета SpaceX «протаранит» Луну

Отработанная верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну. Согласно расчетам, инцидент произойдет 5 августа в 9.35 по московскому времени.

Фото: © NASA

Образовавшийся в результате удара пылевой шлейф на короткое время может оказаться достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть на темном небе у края Луны в мощный бинокль или любительский телескоп.

Корабль упадет вблизи кратеров Эйнштейна и Белла у западного края земного спутника. Ученые считают, что центральный выброс обломков от удара поднимется на высоту около ста километров.

Верхняя ступень Falcon 9 осталась от запуска, в ходе которого 15 января 2025 года на Луну отправился американский посадочный модуль Firefly Blue Ghost-1 и японский аппарат Resilience.

После отделения полезной нагрузки ступень Falcon 9 должна была уйти на безопасную траекторию, однако осталась в космосе и стала постепенно приближаться к Луне. Причины такой аномалии установить не удалось.