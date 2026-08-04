НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин легализовал в России криптовалюту

Источник:
Sibnet.ru
375 1
Криптовалюта, цифровые деньги
Фото: © Forextime.com

Президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ опубликован на портале правовых актов.

Госдума приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах» 21 июля, Совфед его одобрил 24 июля. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года и создаст правовую основу для легального оборота криптовалют в России.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет Банк России полномочиями регулятора рынка. Центробанк будет вести реестры криптовалютных обменников и цифровых депозитариев.

В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам. Совершать сделки с криптовалютой можно будет также через брокеров и управляющих.

К обращению на российских биржах допустят только монеты с высокой капитализацией, ликвидностью и длительной историей ценообразования. Физлицам для инвестиций потребуется пройти тестирование.

Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника.

Расчеты криптовалютой внутри России останутся под запретом, ей нельзя оплачивать товары, услуги, работу. Таким образом, для большинства участников рынка она будет доступна только как инвестиционный инструмент.

Однако криптовалютой разрешат рассчитываться по внешнеторговым контрактам, майнинговому вознаграждению, использовать для оплаты ценных бумаг и других криптовалют.

Еще по теме
Россияне вывели из фондов облигаций рекордные деньги
Перечислены регионы со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей
Центробанк выпустит серебряные монеты с редкими животными
Спрос на наличные в России достиг максимума
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Зеленский предложил России три варианта перемирия
Обсуждение (1)
Картина дня
Криптовалюта, цифровые деньги
Путин легализовал в России криптовалюту
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный.
Залужный объяснил, почему Украина никогда не вступит в НАТО
Борис Надеждин (признан иноагентом в РФ)
Политик-иноагент Надеждин уехал из России
Пасхальные яйца
Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Самое обсуждаемое
32
Профессор из США предупредил Киев о надвигающейся катастрофе
24
Россия ударила по украинской логистике и наемникам
20
Первокурсников подключат к «Максу» сразу после зачисления
16
Подсчитаны реальные потери ВСУ
14
Россия начала покупать африканский бензин