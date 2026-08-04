Путин легализовал в России криптовалюту

Президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Документ опубликован на портале правовых актов.

Госдума приняла закон «О цифровой валюте и цифровых правах» 21 июля, Совфед его одобрил 24 июля. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года и создаст правовую основу для легального оборота криптовалют в России.

Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит судебную защиту прав на них и наделяет Банк России полномочиями регулятора рынка. Центробанк будет вести реестры криптовалютных обменников и цифровых депозитариев.

В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам. Совершать сделки с криптовалютой можно будет также через брокеров и управляющих.

К обращению на российских биржах допустят только монеты с высокой капитализацией, ликвидностью и длительной историей ценообразования. Физлицам для инвестиций потребуется пройти тестирование.

Неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования получат доступ к ликвидным цифровым активам с лимитом инвестиций в размере 300 тысяч рублей в год через каждого посредника.

Расчеты криптовалютой внутри России останутся под запретом, ей нельзя оплачивать товары, услуги, работу. Таким образом, для большинства участников рынка она будет доступна только как инвестиционный инструмент.

Однако криптовалютой разрешат рассчитываться по внешнеторговым контрактам, майнинговому вознаграждению, использовать для оплаты ценных бумаг и других криптовалют.