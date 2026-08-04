Военный убил четырех человек в Севастополе

Военнослужащий в селе Хмельницком под Севастополем открыл огонь по сослуживцам, один из них убит. Позднее он убил еще троих мирных жителей, сообщил в своем телеграм-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение», — написал губернатор, назвав случившееся трагедией.

Он уточнил, что после этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет.

Развожаев добавил, что всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь. Открывшего стрельбу мужчину задержали. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты.