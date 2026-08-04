Перечислены регионы со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей

Средняя заработная плата свыше 200 тысяч рублей в мае 2026 года отмечена в трех субъектах России, следует из данных Росстата

В мае 2026 года средняя зарплата более 200 тысяч рублей зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (205,3 тысячи рублей), Магаданской области (214,4 тысячи рублей) и Чукотском АО (260,7 тысячи рублей), приводит ТАСС данные Росстата.

При этом средний размер месячной зарплаты в мае 2026 года составил 110 216 рублей.

Ранее Росстат назвал отрасль с самой высокой средней зарплатой. В мае средняя заработная плата в сфере трубопроводного транспорта составила 295 978 рублей.