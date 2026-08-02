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Росстат назвал отрасль с самой высокой средней зарплатой

Источник:
ТАСС
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Самая высокая средняя заработная плата в России отмечена в отрасли трубопроводного транспорта, следует из данных Росстата.

В мае средняя заработная плата в сфере трубопроводного транспорта составила 295 978 рублей. Месяцем ранее средние выплаты в отрасли трубопроводного транспорта составили 200 391 рубль, приводит ТАСС данные Росстата.

По данным Росстата, работники пяти отраслей экономики получают в России среднюю заработную плату в размере более 200 тысяч рублей, следует из данных Росстата.

Средняя зарплата в 226 тысяч рублей зафиксированы в сфере добычи нефти и газа (сюда относится и трубопроводный транспорт), а также в области информации и связи, в производстве табачных изделий — 218 тысяч рублей, приводит ТАСС статистику.

В отрасли воздушного и космического транспорта зафиксирована в размере 223 тысяч рублей, финансовой и страховой сферах — 314 тысяч рублей.

При этом средний размер заработной платы в России в марте 2026 года составляет 112 654 рубля.

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

_ASUS__

40 миллионов на украине уже давно нет ... около 25 было ... сейчас судя по всему около 20 а может и около...